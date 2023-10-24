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Минздрав Киргизии заявил о вспышке кори, с начала года заболели более 3200 человек
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Киргизии вспышка заболеваемости корью. Некоторые школы закрывают на карантин и переводят на дистанционное обучение.
По данным Минздрава, с начала года корью заболели 3289 человек, большинство из них — дети в возрасте до четырех лет.
Больше всего заболевших в Бишкеке (989 человек).
«Ситуация по кори остается напряженной. С началом учебного года участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, среди детей, которые не были привиты», — сообщает Минздрав.
Врачи начали дополнительную иммунизацию, в том числе экстренно вакцинируются контактные лица всех возрастов в течение 72 часов.
По данным Минздрава, с начала года корью заболели 3289 человек, большинство из них — дети в возрасте до четырех лет.
Больше всего заболевших в Бишкеке (989 человек).
«Ситуация по кори остается напряженной. С началом учебного года участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, среди детей, которые не были привиты», — сообщает Минздрав.
Врачи начали дополнительную иммунизацию, в том числе экстренно вакцинируются контактные лица всех возрастов в течение 72 часов.
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