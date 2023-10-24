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Казанских историков не пустили на конференцию в Уфе

18.52 Вторник, 31 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Казанских историков не пустили на конференцию в Уфе.

Об этом на днях сообщили в Институте истории им. Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан.

В институте рассказали, что речь о международной конференции «Кочевой мир Центральной Евразии в древности и средневековье» (III Мажитовские чтения), которая должна состояться в Уфе 21-22 ноября.

«Заявки на участие подавали и сотрудники нашего Института. В итоге отказ без объяснений пришел сразу четырем сотрудникам — Искандеру Измайлову, Ильнуру Миргалееву, Радику Исхакову и Анвару Аксанову», — говорится в сообщении.

Сотрудники предположили, что причина отказа — в «альтернативной точке зрения на историю Южного Урала», которую представляют ученые из Татарстана. «Альтернативные точки зрения татарских историков на историю Южного Урала могли нарушить идиллическую картину мира башкирских чиновников и политтехнологов», — говорят в Институте.

Там считают, что в Башкирии конференция рассматривается как «важное идеологическое событие», где будет развиваться идея создания в Чишминском районе республики Евразийского музея кочевых цивилизаций. При этом мавзолеи этого региона, как полагают сотрудники, «будут представляться исключительно как наследие башкирского народа».

Позже ведущий научный сотрудник Искандер Измайлов уточнил, что основные дискуссии развернулись вокруг расположенных в Чишминском районе мавзолеях Турахана и Хусейн-бека, относящихся к XIV–XV векам. «Они пытаются объявить эти мавзолеи частью башкирской культуры. На самом деле это обычный мусульманский мавзолей золотоордынского времени, который не имеет ничего общего ни с башкирами, ни с кочевыми цивилизациями. Вокруг этого вся дискуссия разворачивается. Но защищать в серьезном научном споре свою точку зрения наши оппоненты из соседней республики не могут», — цитируют ученого на странице Института в ВК.

Позже в поддержку казанских коллег выступил ряд российских историков, в том числе из Башкирии, Перми, Челябинска, Пензы. Ученые полагают, что инициатива не пустить на конференцию историков из Татарстана принадлежит чиновникам и «управленцам от науки».

«Мы за свою научную жизнь много раз бывали на подобных мероприятиях и можем сказать, что данная ситуация – это ноу хау именно башкирских управленцев от науки (это же нонсенс, чтобы подобная инициатива исходила от действительно ученых-профессионалов)», — заявил доктор исторических наук Владимир Иванов, цитату также приводят на странице Института.

Организаторы конференции в Уфе эту информацию пока не комментировали.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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