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В Париже полиция открыла огонь по женщине, которая угрожала устроить взрыв
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Париже на станции «Библиотека Франсуа Миттерана» полиция открыла огонь по женщине, которая угрожала устроить взрыв.
Об этом сообщают Le Parisien и телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.
По данным СМИ, женщина якобы «декламировала угрозы и фразы, оправдывающие терроризм». По некоторым данным, она была «в мусульманской одежде».
В полицию обратились пассажиры электрички. По их словам, женщина находилась в вагоне и «угрожала себя взорвать».
По данным СМИ, женщина при попытке задержания оказала сопротивление. «Она отказалась подчиниться приказам полицейских и пригрозила взорвать себя, полицейский один раз применил огнестрельное оружие», — пишет Le Parisien. Женщина получила огнестрельное ранение в живот.
Сообщается, что взрывного устройства при ней найдено не было.
Пассажиров на железнодорожной станции эвакуировали. Движение поездов ограничено. Полиция расследует ЧП.
Об этом сообщают Le Parisien и телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.
По данным СМИ, женщина якобы «декламировала угрозы и фразы, оправдывающие терроризм». По некоторым данным, она была «в мусульманской одежде».
В полицию обратились пассажиры электрички. По их словам, женщина находилась в вагоне и «угрожала себя взорвать».
По данным СМИ, женщина при попытке задержания оказала сопротивление. «Она отказалась подчиниться приказам полицейских и пригрозила взорвать себя, полицейский один раз применил огнестрельное оружие», — пишет Le Parisien. Женщина получила огнестрельное ранение в живот.
Сообщается, что взрывного устройства при ней найдено не было.
Пассажиров на железнодорожной станции эвакуировали. Движение поездов ограничено. Полиция расследует ЧП.
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