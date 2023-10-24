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В Нерюнгри полицейский начальник получил 13 лет колонии за взятки по делу о контрафактном алкоголе

17.34 Понедельник, 30 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Якутии бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Нерюнгринскому району получил 13 лет строгого режима за взятку на сумму более трех млн рублей.

Деньги он получал через посредников от предпринимателей, которые незаконно приобретали, хранили, перевозили и продавали немаркированный контрафактный алкоголь.

«Взятки должностным лицом получены за общее покровительство и попустительство, а также за совершение незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей», — сообщает прокуратура региона.

Бывший полицейский осужден по пяти эпизодам, по решению суда он приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф 7 млн рублей.

Также бывшего начальника лишили звания «майор полиции».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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