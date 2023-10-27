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Житель Хабаровска напал с кувалдой на здание прокуратуры
Фото: управление Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Хабаровскому краю
Житель Хабаровска с кувалдой напал на здание прокуратуры. Также с собой у него были саперная лопатка, нож и перцовый баллончик.
«Около 11 часов дня в дежурную часть вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в здании надзорного ведомства на ул. Гоголя <...> неизвестный мужчина, подойдя ко входной двери учреждения, нанёс по ней и переговорному устройству несколько ударов кувалдой, разбил стеклопакет и скрылся», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Мужчину задержали неподалеку, на центральной городской площади. В Росгвардии утверждают, что он проявил агрессию, «в связи с чем к нему была применена физическая сила и специальные средства».
Позже выяснилось, что 35-летний правонарушитель ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Его доставили в отдел полиции. «В ходе досмотра у задержанного были изъяты кувалда, саперная лопатка, нож и перцовый баллончик», — добавили в управлении. На допросе мужчина заявил, что «совершил противоправные действия из хулиганских побуждений».
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В Росгвардии не уточнили, о каком именно надзорном ведомстве идет речь. В местных СМИ пишут, что здание расположено на улице Гоголя, 18. По данным из открытых источников, по этому адресу расположены прокуратура Железнодорожного района, Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, а также прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
«Около 11 часов дня в дежурную часть вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в здании надзорного ведомства на ул. Гоголя <...> неизвестный мужчина, подойдя ко входной двери учреждения, нанёс по ней и переговорному устройству несколько ударов кувалдой, разбил стеклопакет и скрылся», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Мужчину задержали неподалеку, на центральной городской площади. В Росгвардии утверждают, что он проявил агрессию, «в связи с чем к нему была применена физическая сила и специальные средства».
Позже выяснилось, что 35-летний правонарушитель ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Его доставили в отдел полиции. «В ходе досмотра у задержанного были изъяты кувалда, саперная лопатка, нож и перцовый баллончик», — добавили в управлении. На допросе мужчина заявил, что «совершил противоправные действия из хулиганских побуждений».
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В Росгвардии не уточнили, о каком именно надзорном ведомстве идет речь. В местных СМИ пишут, что здание расположено на улице Гоголя, 18. По данным из открытых источников, по этому адресу расположены прокуратура Железнодорожного района, Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, а также прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
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