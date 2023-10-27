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В ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли более 3250 детей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли более 3250 детей.
Такие данные приводит организация Save the Children, ссылаясь на министерства здравоохранения конфликтующих сторон.
«С 7 октября было убито более 3257 детей, в том числе не менее 3195 в Газе, 33 на Западном берегу и 29 в Израиле», — сообщили в организации.
По данным Save the Children, число детей, погибших за три недели в секторе Газа, «превысило ежегодное число детей, убитых в зонах конфликтов по всему миру с 2019 года». Речь о вооруженных столкновениях более чем в 20 странах.
Около тысячи детей, как сообщается, пропали без вести в Газе.
Более 6600 детей получили ранения в зоне конфликта. При этом, по данным ООН, треть больниц в секторе Газа не работает из-за отключений электричества, врачи сообщают о нехватке лекарств.
В организации призвали к немедленному прекращению огня. «Мы призываем все стороны конфликта предпринять немедленные шаги для защиты жизни детей, а международное сообщество поддержать эти усилия», — заявили в организации.
Такие данные приводит организация Save the Children, ссылаясь на министерства здравоохранения конфликтующих сторон.
«С 7 октября было убито более 3257 детей, в том числе не менее 3195 в Газе, 33 на Западном берегу и 29 в Израиле», — сообщили в организации.
По данным Save the Children, число детей, погибших за три недели в секторе Газа, «превысило ежегодное число детей, убитых в зонах конфликтов по всему миру с 2019 года». Речь о вооруженных столкновениях более чем в 20 странах.
Около тысячи детей, как сообщается, пропали без вести в Газе.
Более 6600 детей получили ранения в зоне конфликта. При этом, по данным ООН, треть больниц в секторе Газа не работает из-за отключений электричества, врачи сообщают о нехватке лекарств.
В организации призвали к немедленному прекращению огня. «Мы призываем все стороны конфликта предпринять немедленные шаги для защиты жизни детей, а международное сообщество поддержать эти усилия», — заявили в организации.
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