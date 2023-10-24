Возрастное ограничение 18+
АКОРТ: производители шоколада уведомили о повышении цен
Фото: Вечерние Ведомости
Ряд производителей шоколада уведомили торговые сети о повышении цен.
Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, пишут РИА Новости.
По его словам, обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров. «Как и в других товарных категориях сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен», — цитирует Караваева агентство.
Он утверждает, что говорить о «повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится». Какие именно производители намерены повысить цены, не сообщается.
Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, пишут РИА Новости.
По его словам, обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров. «Как и в других товарных категориях сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен», — цитирует Караваева агентство.
Он утверждает, что говорить о «повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится». Какие именно производители намерены повысить цены, не сообщается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Между столицей Урала и Грузией возобновится прямое авиасообщение
24 октября 2023
24 октября 2023
В Екатеринбурге поднялись цены на квартиры
26 октября 2023
26 октября 2023
Бастрыкин потребовал доклад об инциденте, вынудившем екатеринбурженку спровоцировать ДТП
27 октября 2023
27 октября 2023
В Свердловской области подскочили цены на курицу
27 октября 2023
27 октября 2023