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В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, сообщили в МЧС по региону.
«Поступила информация о том, что в 325 км от с. Жиганск Жиганского района произвел жесткую посадку вертолет Ми-2. На борту находились 5 человек <...> При взлете с точки вертолет начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Имеется информация о 2х пострадавших», — говорится в сообщении.
Для оказания помощи из поселка Тикси вылетит Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями и медиками, добавили в МЧС.
Обновлено. Позже в МЧС уточнили, что все находившиеся на борту пять человек получили травмы различной степени тяжести. «Пострадавшие загружены на борт и направлены в пос. Тикси Булунского района», — говорится в сообщении.
«Поступила информация о том, что в 325 км от с. Жиганск Жиганского района произвел жесткую посадку вертолет Ми-2. На борту находились 5 человек <...> При взлете с точки вертолет начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Имеется информация о 2х пострадавших», — говорится в сообщении.
Для оказания помощи из поселка Тикси вылетит Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями и медиками, добавили в МЧС.
Обновлено. Позже в МЧС уточнили, что все находившиеся на борту пять человек получили травмы различной степени тяжести. «Пострадавшие загружены на борт и направлены в пос. Тикси Булунского района», — говорится в сообщении.
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