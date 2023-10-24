В Минздраве Дагестана провели обыск по делу о крупном хищении в период пандемии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Минздраве Дагестана в пятницу провели обыск по делу о хищении более 40 млн рублей в период пандемии.«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой") по факту хищения денежных средств в особо крупном размере должностными лицами министерства здравоохранения РД… В рамках уголовного дела в минздраве РД и по местам жительства фигурантов, подозреваемых в причастности к совершению преступления, проводятся оперативно-следственные мероприятия», – говорится в сообщении управления ФСБ России по республике (цитата по РИА Новости).По версии следствия, дело касается двух госконтрактов по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов COVID-19.В региональном Минздраве также сообщили о проверке. «В здании Минздрава РД проводится проверка, ведомством оказывается вся необходимая помощь следствию. Минздрав РД и подведомственные организации работают в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.Добавим, что на этой неделе был арестован бывший замминистра здравоохранения Дагестана по делу о взятках на сумму более 87 млн рублей.