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Прокуратура: на российском судне в Японском море произошел взрыв, есть погибший
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На российском судне «Сароник Бриз», которое следовало из Пусана, в Японском море произошел взрыв баллонов с ацетиленом.
Погиб член экипажа, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным 26.10.2023 на борту судна "Сароник Бриз", которое находилось в районе Сангарского пролива Японского моря по пути следования из морского порта Пусан (Республика Корея), произошел взрыв баллонов с ацетиленом. В результате аварийного случая смертельно травмирован один член экипажа», — сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, возгорания не возникло, «судно находится в мореходном состоянии».
Приморская транспортная прокуратура проводит проверку.
Погиб член экипажа, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным 26.10.2023 на борту судна "Сароник Бриз", которое находилось в районе Сангарского пролива Японского моря по пути следования из морского порта Пусан (Республика Корея), произошел взрыв баллонов с ацетиленом. В результате аварийного случая смертельно травмирован один член экипажа», — сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, возгорания не возникло, «судно находится в мореходном состоянии».
Приморская транспортная прокуратура проводит проверку.
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