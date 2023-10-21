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ГД переименует комитет по вопросам семьи, женщин и детей, добавив в название «отцовство»
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме решили переименовать комитет по вопросам семьи, женщин и детей.
Теперь в названии комитета появится «отцовство» и «материнство».
Решение о переименовании было принято по предложению спикера Вячеслава Володина, сообщает пресс-служба Госдумы. «Вопросы отцовства впервые за 30 лет [работы] парламента наконец‑то нашли свое отражение в названии комитета», — подчеркнул в ходе пленарного заседания Володин.
Ранее он отметил, что в названии комитета «роль мужчины нивелирована».
По словам зампредседателя ГД Анны Кузнецовой, новое название структуры — комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
«Комитет должен отвечать на современные вызовы и задачи и в том числе своим названием говорить о главной миссии, которая на плечах комитета лежит», — сказала Кузнецова.
Председатель комитета Нина Останина в свою очередь отметила, что решение о переименовании «встретило большую поддержку депутатов». «Мы сделаем все для того, чтобы защита касалась не только женщин, не только детей, но и мужчин тоже», — сказала Останина.
Добавим, что сейчас в комитете по вопросам семьи, женщин и детей семь депутатов, среди них только один мужчина — зампред комитета Виталий Милонов.
Теперь в названии комитета появится «отцовство» и «материнство».
Решение о переименовании было принято по предложению спикера Вячеслава Володина, сообщает пресс-служба Госдумы. «Вопросы отцовства впервые за 30 лет [работы] парламента наконец‑то нашли свое отражение в названии комитета», — подчеркнул в ходе пленарного заседания Володин.
Ранее он отметил, что в названии комитета «роль мужчины нивелирована».
По словам зампредседателя ГД Анны Кузнецовой, новое название структуры — комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
«Комитет должен отвечать на современные вызовы и задачи и в том числе своим названием говорить о главной миссии, которая на плечах комитета лежит», — сказала Кузнецова.
Председатель комитета Нина Останина в свою очередь отметила, что решение о переименовании «встретило большую поддержку депутатов». «Мы сделаем все для того, чтобы защита касалась не только женщин, не только детей, но и мужчин тоже», — сказала Останина.
Добавим, что сейчас в комитете по вопросам семьи, женщин и детей семь депутатов, среди них только один мужчина — зампред комитета Виталий Милонов.
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