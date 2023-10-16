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Житель Магнитогорска, проваливший экзамен на права, брызнул в сотрудника ГИБДД из перцового баллончика
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Суд в Магнитогорске признал виновным местного жителя, который провалил экзамен на права и брызнул из перцового баллончика в лицо инспектору ГИБДД.
Как сообщили в суде, это произошло еще в марте. Руслан Г. сдавал практическую часть экзамена, вместе с ним в машине «Лада Гранта» находился сотрудник экзаменационного отделения ГИБДД.
В какой-то момент ученику нужно было выполнить элемент «Постановка транспортного средства параллельно тротуару, при движении по направлению вперёд». Однако пока он пытался выполнить это задание, сотрудник ГИБДД заметил, что инструктор-преподаватель автошколы пытается ему помочь — «подает жестами своих рук сигналы, помогая Руслану Г. выполнить элемент практического экзамена», сообщили в суде.
Сотрудник ГИБДД решил экзамен прекратить, поскольку подобные действия расцениваются как нарушение. И в результате выставил Руслану Г. оценку «не сдал».
Тот с таким решением не согласился, обругал полицейского и достал баллончик «Жгучий перчик».
«Руслан Г., недовольный законными действиями сотрудника ГИБДД, публично оскорбил его в неприличной форме, высказал угрозу применения насилия, после чего достал из кармана своей одежды аэрозольный баллончик "Жгучий перчик" и неоднократно брызнул его содержимым в лицо сотруднику ГИБДД», — говорится в сообщении суда.
Там уточнили, что полицейский «испытал физическую боль и получил химический ожог обоих глаз легкой степени».
Впоследствии подсудимый свою вину признал и раскаялся.
Судья приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Как сообщили в суде, это произошло еще в марте. Руслан Г. сдавал практическую часть экзамена, вместе с ним в машине «Лада Гранта» находился сотрудник экзаменационного отделения ГИБДД.
В какой-то момент ученику нужно было выполнить элемент «Постановка транспортного средства параллельно тротуару, при движении по направлению вперёд». Однако пока он пытался выполнить это задание, сотрудник ГИБДД заметил, что инструктор-преподаватель автошколы пытается ему помочь — «подает жестами своих рук сигналы, помогая Руслану Г. выполнить элемент практического экзамена», сообщили в суде.
Сотрудник ГИБДД решил экзамен прекратить, поскольку подобные действия расцениваются как нарушение. И в результате выставил Руслану Г. оценку «не сдал».
Тот с таким решением не согласился, обругал полицейского и достал баллончик «Жгучий перчик».
«Руслан Г., недовольный законными действиями сотрудника ГИБДД, публично оскорбил его в неприличной форме, высказал угрозу применения насилия, после чего достал из кармана своей одежды аэрозольный баллончик "Жгучий перчик" и неоднократно брызнул его содержимым в лицо сотруднику ГИБДД», — говорится в сообщении суда.
Там уточнили, что полицейский «испытал физическую боль и получил химический ожог обоих глаз легкой степени».
Впоследствии подсудимый свою вину признал и раскаялся.
Судья приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
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