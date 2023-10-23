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Суд арестовал бойца ММА Якубова по делу об оправдании терроризма
Фото: Вечерние Ведомости
Чертановский районный суд Москвы избрал меру пресечения бойцу смешанных единоборств Ильясу Якубову.
Якубова, напомним, обвиняют в оправдании терроризма.
«Чертановский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Якубова Ильяса Аресовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")», — сообщает телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.
Якубов заключен под стражу до 11 декабря. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Свою вину боец ММА не признал.
По версии СК, Якубов высказался за оправдание терроризма в видеоролике на своей странице в соцсетях. Он был задержан в одном из столичных аэропортов.
Якубова, напомним, обвиняют в оправдании терроризма.
«Чертановский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Якубова Ильяса Аресовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")», — сообщает телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.
Якубов заключен под стражу до 11 декабря. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Свою вину боец ММА не признал.
По версии СК, Якубов высказался за оправдание терроризма в видеоролике на своей странице в соцсетях. Он был задержан в одном из столичных аэропортов.
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