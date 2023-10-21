Возрастное ограничение 18+
Власти Бурятии намерены в 5-10 раз увеличить штрафы за жестокое обращение с животными
Фото: Вечерние Ведомости
Власти Бурятии намерены в 5-10 раз увеличить штрафы за жестокое обращение с животными.
Об этом сообщает правительство региона.
«Управление ветеринарии Бурятии внесет на рассмотрение ближайшей сессии Народного Хурала законопроект, направленный на воспитание гуманного отношения к домашним питомцам, повышение у владельцев животных дисциплины и уровня оценки обязательств, которые накладывает данный статус. Вырастет и ответственность за нарушения у подрядчиков, занимающихся отловом и содержанием безнадзорных собак», — сообщили в правительстве.
Так, жестокое обращение, которое не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, предполагает штрафы:
для граждан — от пяти до 15 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей;
для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Предлагается ввести штрафы для владельцев приютов, которые не соблюдают требования гуманного обращения с животными:
для должностных лиц — от пяти до 15 тысяч рублей;
для юрлиц — от 15 до 30 тысяч рублей.
Кроме того, предлагаются штрафы для владельцев животных, которые нанесли вред жизни, здоровью или имуществу граждан.
для граждан — от 10 до 30 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч;
для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
В правительстве уточнили, что размер предлагаемых штрафов в сравнении с прежними ставками в 5-10 раз выше.
Об этом сообщает правительство региона.
«Управление ветеринарии Бурятии внесет на рассмотрение ближайшей сессии Народного Хурала законопроект, направленный на воспитание гуманного отношения к домашним питомцам, повышение у владельцев животных дисциплины и уровня оценки обязательств, которые накладывает данный статус. Вырастет и ответственность за нарушения у подрядчиков, занимающихся отловом и содержанием безнадзорных собак», — сообщили в правительстве.
Так, жестокое обращение, которое не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, предполагает штрафы:
для граждан — от пяти до 15 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей;
для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Предлагается ввести штрафы для владельцев приютов, которые не соблюдают требования гуманного обращения с животными:
для должностных лиц — от пяти до 15 тысяч рублей;
для юрлиц — от 15 до 30 тысяч рублей.
Кроме того, предлагаются штрафы для владельцев животных, которые нанесли вред жизни, здоровью или имуществу граждан.
для граждан — от 10 до 30 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч;
для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
В правительстве уточнили, что размер предлагаемых штрафов в сравнении с прежними ставками в 5-10 раз выше.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Больше трети отловленных собак со «Спецавтобазы» нашли себе кров
21 октября 2023
21 октября 2023
В Свердловской области снова растет заболеваемость ОРВИ
16 октября 2023
16 октября 2023
В Екатеринбурге три тысячи заплатят родители семиклассника за фото учительницы в WhatsApp
23 октября 2023
23 октября 2023