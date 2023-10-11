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В Минске отец приговорен к расстрелу за убийство ребенка, мать получила 25 лет колонии
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Минский областной суд в четверг вынес приговор родителям за истязание трехлетнего ребенка и его убийство с особой жестокостью.
Женщина получила 25 лет колонии в условиях строгого режима. Мужчина приговорен к смертной казни (расстрелу).
«…Назначить наказание: Таратуте А.Д. в виде лишения свободы на срок 25 лет; Таратуте А.С. в виде исключительной меры наказания – смертной казни (расстрела)», — сообщает интернет-портал судов общей юрисдикции Беларуси.
Родителей признали виновными «в умышленном причинении продолжительной боли, мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, систематическом нанесении побоев», а также в убийстве, совершенном с особой жестокостью.
По информации издания Белта, мальчик подвергался насилию с самого рождения, был истощен, родители систематически избивали его руками и ногами по голове и телу, связывали конечности одеждой и постельными принадлежностями, пишет издание со ссылкой на материалы дела.
В январе этого года малыш скончался после очередных побоев по голове и по ногам. Родители убили сына в присутствии двух его малолетних сестер и сводного маленького брата, пишет издание.
Помимо срока в 25 лет, суд назначил женщине принудительное лечение для лиц, страдающих хроническим алкоголизмом.
Женщина получила 25 лет колонии в условиях строгого режима. Мужчина приговорен к смертной казни (расстрелу).
«…Назначить наказание: Таратуте А.Д. в виде лишения свободы на срок 25 лет; Таратуте А.С. в виде исключительной меры наказания – смертной казни (расстрела)», — сообщает интернет-портал судов общей юрисдикции Беларуси.
Родителей признали виновными «в умышленном причинении продолжительной боли, мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, систематическом нанесении побоев», а также в убийстве, совершенном с особой жестокостью.
По информации издания Белта, мальчик подвергался насилию с самого рождения, был истощен, родители систематически избивали его руками и ногами по голове и телу, связывали конечности одеждой и постельными принадлежностями, пишет издание со ссылкой на материалы дела.
В январе этого года малыш скончался после очередных побоев по голове и по ногам. Родители убили сына в присутствии двух его малолетних сестер и сводного маленького брата, пишет издание.
Помимо срока в 25 лет, суд назначил женщине принудительное лечение для лиц, страдающих хроническим алкоголизмом.
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