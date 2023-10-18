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Путин заявил, что к 2030 году 70% россиян должны быть вовлечены в занятия спортом
Фото: телеграм-канал «Кремль. Новости»
Владимир Путин в четверг выступил на пленарном заседании XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Путин заявил, что к 2030 году 93 миллиона россиян должны быть вовлечены в «систематические занятия спортом».
«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70 процентов российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причём всех возрастов и групп здоровья», — сказал Путин.
Он добавил, что для этого будут объединены «возможности просвещения, медицины, культуры» и создана спортивная инфраструктура.
Форум проходит 19–22 октября в Перми.
Путин заявил, что к 2030 году 93 миллиона россиян должны быть вовлечены в «систематические занятия спортом».
«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70 процентов российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причём всех возрастов и групп здоровья», — сказал Путин.
Он добавил, что для этого будут объединены «возможности просвещения, медицины, культуры» и создана спортивная инфраструктура.
Форум проходит 19–22 октября в Перми.
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