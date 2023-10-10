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СМИ: в Подмосковье убиты родственники рок-музыканта Стаса Намина
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В подмосковной деревне Крюково в частном доме обнаружены тела двух человек с колото-резаными ранениями.
По данным СК, убиты пенсионерка и ее 30-летний внук. Задержан подозреваемый родственник.
«Следователями и криминалистами проводится осмотр, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды», — говорится в сообщении.
В СК личности погибших не раскрывают. Ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы пишут, что убитые являются родственниками рок-музыканта Стаса Намина. По некоторым данным, это его сын и теща. Сам музыкант эти сообщения пока не комментировал.
По данным СК, убиты пенсионерка и ее 30-летний внук. Задержан подозреваемый родственник.
«Следователями и криминалистами проводится осмотр, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды», — говорится в сообщении.
В СК личности погибших не раскрывают. Ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы пишут, что убитые являются родственниками рок-музыканта Стаса Намина. По некоторым данным, это его сын и теща. Сам музыкант эти сообщения пока не комментировал.
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