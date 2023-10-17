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В ГД внесли законопроект о запрете рекламы энергетиков
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Госдуму внесён законопроект о «запрете любой рекламы энергетиков».
Об этом заявил депутат Ярослав Нилов. По его мнению, «энергетики — опасное увлечение искусственной бодростью».
«Энергетические напитки быстро изнашивают внутренние органы и нервную систему. К сожалению, молодёжь нередко заблуждается насчет неисчерпаемости подаренных природой собственных ресурсов и не задумывается о рисках вредного воздействия энергетической химии на своё здоровье», — написал депутат в телеграм-канале.
Законопроект о запрете рекламы энергетиков подготовлен депутатами фракции ЛДПР.
Об этом заявил депутат Ярослав Нилов. По его мнению, «энергетики — опасное увлечение искусственной бодростью».
«Энергетические напитки быстро изнашивают внутренние органы и нервную систему. К сожалению, молодёжь нередко заблуждается насчет неисчерпаемости подаренных природой собственных ресурсов и не задумывается о рисках вредного воздействия энергетической химии на своё здоровье», — написал депутат в телеграм-канале.
Законопроект о запрете рекламы энергетиков подготовлен депутатами фракции ЛДПР.
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