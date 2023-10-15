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В США у Белого дома задержали более 30 активистов, выступивших за прекращение огня на Ближнем Востоке
Фото: Вечерние Ведомости
В США у Белого дома были задержаны более 30 активистов, которые выступили против военных действий на Ближнем Востоке.
Демонстранты потребовали от президента Байдена призвать к прекращению огня между Израилем и Палестиной.
«Мы готовы оставаться здесь, пока Байден не заставит прекратить огонь», — заявили участники протеста (цитата The Washington Post). Многие из них находятся в трауре, так как в результате военных действий потеряли своих родных и близких. «Все мы надеемся и молимся о будущем, в котором израильтяне и палестинцы смогут жить без страха насилия, в условиях истинного равенства и справедливости», — сказал один из активистов.
По информации СМИ, акцию инициировали еврейские организации IfNotNow и Jewish Voice for Peace.
Демонстранты заблокировали несколько входов в Белый дом, в итоге спецслужбы задержали более 30 человек «по подозрению в незаконном проникновении» и пересечении ограждений, пишет издание.
Ранее президент Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение «Хамас».
Демонстранты потребовали от президента Байдена призвать к прекращению огня между Израилем и Палестиной.
«Мы готовы оставаться здесь, пока Байден не заставит прекратить огонь», — заявили участники протеста (цитата The Washington Post). Многие из них находятся в трауре, так как в результате военных действий потеряли своих родных и близких. «Все мы надеемся и молимся о будущем, в котором израильтяне и палестинцы смогут жить без страха насилия, в условиях истинного равенства и справедливости», — сказал один из активистов.
По информации СМИ, акцию инициировали еврейские организации IfNotNow и Jewish Voice for Peace.
Демонстранты заблокировали несколько входов в Белый дом, в итоге спецслужбы задержали более 30 человек «по подозрению в незаконном проникновении» и пересечении ограждений, пишет издание.
Ранее президент Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение «Хамас».
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