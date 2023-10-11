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СМИ: российских адвокатов хотят лишать статуса в случае отъезда за границу
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Российских адвокатов хотят лишать статуса в случае их отъезда за границу (на срок более одного года или на постоянное место жительства).
Такую поправку в закон «Об адвокатуре» предлагает правительство, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов.
Согласно поправке, «статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ».
Исключение составит «выезд по уважительным причинам» (например, для лечения или обучения).
Авторы поправки сообщают о случаях, когда адвокаты выезжают в другие страны, в том числе «недружественные», и «продолжают свою деятельность, в том числе направленную на подрыв доверия к институту адвокатуры».
Напомним, законопроект был разработан Минюстом и в апреле принят в первом чтении. Проект, в том числе, вводит единый госреестр адвокатов.
Такую поправку в закон «Об адвокатуре» предлагает правительство, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов.
Согласно поправке, «статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ».
Исключение составит «выезд по уважительным причинам» (например, для лечения или обучения).
Авторы поправки сообщают о случаях, когда адвокаты выезжают в другие страны, в том числе «недружественные», и «продолжают свою деятельность, в том числе направленную на подрыв доверия к институту адвокатуры».
Напомним, законопроект был разработан Минюстом и в апреле принят в первом чтении. Проект, в том числе, вводит единый госреестр адвокатов.
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