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В секторе Газа в результате бомбардировок погибли 11 журналистов, 20 получили ранения
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В секторе Газа в результате бомбардировок погибли 11 журналистов.
Еще 20 получили ранения, пишут СМИ со ссылкой на заявление профсоюза журналистов Палестины.
По данным профсоюза, два сотрудника СМИ пропали без вести, «50 зданий медиаструктур» разрушены.
По информации телеканал Al Jazeera, в прошлую пятницу на юге Ливана в результате взрыва машины журналисткой группы погиб фотожурналист Reuters.
В воскресенье Комитет защиты журналистов сообщал, что за время военных действий между Израилем и «Хамас» погибли не менее 12 журналистов.
Еще 20 получили ранения, пишут СМИ со ссылкой на заявление профсоюза журналистов Палестины.
По данным профсоюза, два сотрудника СМИ пропали без вести, «50 зданий медиаструктур» разрушены.
По информации телеканал Al Jazeera, в прошлую пятницу на юге Ливана в результате взрыва машины журналисткой группы погиб фотожурналист Reuters.
В воскресенье Комитет защиты журналистов сообщал, что за время военных действий между Израилем и «Хамас» погибли не менее 12 журналистов.
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