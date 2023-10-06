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В Нижневартовске троих сотрудников МВД заподозрили в регистрации 1285 нелегалов

16.46 Пятница, 13 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Нижневартовске возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц МВД.

Сотрудников, которые занимаются вопросами миграции, заподозрили в незаконной регистрации 1285 иностранцев.

«По версии следствия, трое сотрудников подразделения по вопросам миграции допустили грубое нарушение требований федерального законодательства и незаконно поставили на миграционный учет на территории г. Нижневартовска не менее 1285 иностранных граждан», — сообщили в региональном СУ СК.

Там добавили, что иностранцы были незаконно зарегистрированы по адресам жителей Нижневартовска, «которые не знали об этих действиях и свое согласие на регистрацию иностранных граждан в своих квартирах не давали».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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