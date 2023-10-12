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Во Франции совершено нападение на школу, есть погибший и раненые
Фото: Вечерние Ведомости
Во французском Аррасе (город в департаменте Па-де-Кале) вооруженный ножом мужчина напал на среднюю школу.
По информации Le Parisien, на данный момент известно об одном погибшем, несколько человек получили ранения, среди них есть учителя. О пострадавших среди детей не сообщается.
По данным издания, мужчина зашел в здание в пятницу утром. Сейчас он задержан полицией. Его мотивы пока не установлены.
По информации СМИ, после ЧП в городе закрыли все учебные заведения.
По информации Le Parisien, на данный момент известно об одном погибшем, несколько человек получили ранения, среди них есть учителя. О пострадавших среди детей не сообщается.
По данным издания, мужчина зашел в здание в пятницу утром. Сейчас он задержан полицией. Его мотивы пока не установлены.
По информации СМИ, после ЧП в городе закрыли все учебные заведения.
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