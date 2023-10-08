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В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в истязании более десяти детей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Новосибирске двум воспитателям частного детского сада предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми и истязании.
По версии СК, воспитатели «неоднократно причиняли малолетним воспитанникам физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий».
«От противоправных действий пострадали более 10 воспитанников частного дошкольного учреждения», — говорится в релизе СК, точное количество детей в ведомстве не назвали.
Воспитатели задержаны, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
В СК добавили, что ранее было предъявлено обвинение заведующей этого детского сада по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По версии СК, воспитатели «неоднократно причиняли малолетним воспитанникам физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий».
«От противоправных действий пострадали более 10 воспитанников частного дошкольного учреждения», — говорится в релизе СК, точное количество детей в ведомстве не назвали.
Воспитатели задержаны, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
В СК добавили, что ранее было предъявлено обвинение заведующей этого детского сада по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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