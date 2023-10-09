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Армия Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа на юг
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Армия обороны Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа на юг.
Заявление опубликовано в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ. «ЦАХАЛ призывает эвакуировать всех мирных жителей города Газа из их домов на юг в целях их собственной безопасности и защиты и перебраться в район к югу от Вади Газа», — говорится в обращении. Людей призвали «не приближаться к зоне ограждения безопасности Государства Израиль».
В армии предупредили, что «в последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа» и, как утверждается, «приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению». Жителям пообещали, что они смогут вернуться в город «только после того, как будет объявлено разрешение на это».
В армии заявили, что террористы используют жителей «в качестве живого щита». В заявлении утверждается, что террористы скрываются «в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями Газы».
Между тем, в ООН заявили, что призыв к эвакуации и масштабное перемещение мирных граждан не может пройти «без разрушительных гуманитарных последствий». Накануне в ООН сообщили, что в секторе Газа «скоро закончится продовольствие, вода, электроэнергия и предметы первой необходимости». «2,3 миллиона жителей сектора полностью отрезаны от внешней помощи, а около 220 000 человек укрываются в школах Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)», — говорится в сообщении. Ранее агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам сообщило, что перевело свой оперативный центр и международный персонал на юг сектора Газа.
В пятницу армия обороны Израиля заявила, что за ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 750 военным объектам на севере сектора Газа, в том числе по «подземным террористическим туннелям, военным комплексам и постам, резиденциям высокопоставленных террористов, используемым в качестве военных командных центров, складам хранения оружия» и т.п.
Заявление опубликовано в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ. «ЦАХАЛ призывает эвакуировать всех мирных жителей города Газа из их домов на юг в целях их собственной безопасности и защиты и перебраться в район к югу от Вади Газа», — говорится в обращении. Людей призвали «не приближаться к зоне ограждения безопасности Государства Израиль».
В армии предупредили, что «в последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа» и, как утверждается, «приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению». Жителям пообещали, что они смогут вернуться в город «только после того, как будет объявлено разрешение на это».
В армии заявили, что террористы используют жителей «в качестве живого щита». В заявлении утверждается, что террористы скрываются «в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями Газы».
Между тем, в ООН заявили, что призыв к эвакуации и масштабное перемещение мирных граждан не может пройти «без разрушительных гуманитарных последствий». Накануне в ООН сообщили, что в секторе Газа «скоро закончится продовольствие, вода, электроэнергия и предметы первой необходимости». «2,3 миллиона жителей сектора полностью отрезаны от внешней помощи, а около 220 000 человек укрываются в школах Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)», — говорится в сообщении. Ранее агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам сообщило, что перевело свой оперативный центр и международный персонал на юг сектора Газа.
В пятницу армия обороны Израиля заявила, что за ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 750 военным объектам на севере сектора Газа, в том числе по «подземным террористическим туннелям, военным комплексам и постам, резиденциям высокопоставленных террористов, используемым в качестве военных командных центров, складам хранения оружия» и т.п.
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