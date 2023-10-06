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Сигналы тревоги, полученные от летевших над Россией самолетов, объяснили сбоем
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня сразу от пяти пассажирских самолетов, летевших над Россией, поступил сигнал тревоги. Позже выяснилось, что сигналы были вызваны сбоем в электронной системе отслеживания авиалайнеров.
Как сообщает «ТАСС», сигналы тревоги сначала поступили от рейсов «Череповец – Москва», «Самара – Санкт-Петербург», «Петрозаводск – Москва», затем тревожный сигнал поступил от еще двух рейсов «Сабетта – Москва» и «Петрозаводск – Санкт-Петербург». При этом лайнеры не изменяли курс или высоту полета и продолжали путь.
По последним данным, все самолеты, от которых поступал сигнал, успешно сели в аэропортах назначения. А в авиационных службах сообщили, что тревожные сигналы были вызваны сбоем в приложении Flightradar24.
Телеграм-канал SHOT также отмечает, что сегодня это приложение якобы показало в небе над Москвой лайнеры европейских и американских авиакомпаний, которые сейчас не летают над Россией. Предполагается, что эти данные также стали результатом некорректной работы сервиса.
Как сообщает «ТАСС», сигналы тревоги сначала поступили от рейсов «Череповец – Москва», «Самара – Санкт-Петербург», «Петрозаводск – Москва», затем тревожный сигнал поступил от еще двух рейсов «Сабетта – Москва» и «Петрозаводск – Санкт-Петербург». При этом лайнеры не изменяли курс или высоту полета и продолжали путь.
По последним данным, все самолеты, от которых поступал сигнал, успешно сели в аэропортах назначения. А в авиационных службах сообщили, что тревожные сигналы были вызваны сбоем в приложении Flightradar24.
Телеграм-канал SHOT также отмечает, что сегодня это приложение якобы показало в небе над Москвой лайнеры европейских и американских авиакомпаний, которые сейчас не летают над Россией. Предполагается, что эти данные также стали результатом некорректной работы сервиса.
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