Возрастное ограничение 18+

Жители островов на Сахалине остались без связи из-за повреждения подводного кабеля

16.13 Среда, 11 октября 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минцифры заявили, что связь в Сахалинской области будет восстановлена «в ближайшее время». Пока жителям предлагают использовать стационарные телефоны.

На этой неделе в местных изданиях появилась информация о том, что у жителей островов на Сахалине пропала мобильная связь и нет интернета. Связи нет в том числе в школах и больницах, пишут СМИ.

В Минцифры в среду сообщили, что причина — в повреждении подводного кабеля. «7 октября был повреждён подводный волоконно-оптический кабель (ВОЛС), который соединяет острова Кунашир и Итуруп. Для устранения последствий аварии Минцифры вместе с Ростелекомом запускают спутниковый канал связи для населённых пунктов Южно-Курильск, Крабзаводское и Малокурильское», — заявили в министерстве.

По словам чиновников, «в ближайшее время» будет восстановлен доступ к мобильной связи, интернету, банковским и электронным сервисам.

«Сейчас жители островов могут связаться со службами экстренного реагирования, а также друг с другом по стационарному телефону», — говорится в сообщении.

В Минцифры обещают, что «скоро на место аварии прибудет судно для проведения глубоководных восстановительных работ».

Правоохранительные органы проводят проверку, «чтобы установить виновника повреждения», добавили в ведомстве.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В здании скорой помощи в Невьянске рушится потолок
11 октября 2023
Жители многоэтажки в Екатеринбурге остались без воды
10 октября 2023
На улицах Фурманова и Белинского в Екатеринбурге ограничат движение
03 октября 2023
Два человека погибли на предприятии закрытого типа в Каменске-Уральском
05 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
16:52 В Екатеринбурге три самокатчика напали на женщину
16:23 Прокуратура внесла представление свердловскому губернатору из-за задержки зарплат сотрудникам Уральской авиабазы
15:57 Здание суда в Академическом районе Екатеринбурга планируют построить за миллиард рублей
15:19 Екатеринбуржца арестовали на пять суток за отказ снять тонировку со стекол автомобиля
14:51 В здании скорой помощи в Невьянске рушится потолок
14:34 Ученые ПНИПУ выяснили, как точнее прогнозировать износостойкость тефлона в мостовых сооружениях
14:32 Осужденного екатеринбургского тренера перевели в больничную палату из-за проблем со здоровьем
14:23 Росреестр Прикамья разъясняет, как поделить землю под домом, купленным с помощью средств материнского капитала
13:49 Около 128 тысяч свердловчан наблюдаются у психиатров
13:22 Владислав Пинаев переназначен на должность мэра Нижнего Тагила
12:50 Авиакомпания «Победа» заплатит екатеринбуржцу 175 тысяч рублей за несостоявшийся рейс
12:25 В Екатеринбурге остался один пункт оформления ДТП
11:54 Двух жителей Дегтярска осудили за избиение до смерти мужчины
11:25 На трассе Екатеринбург – Тюмень школьный автобус попал в ДТП
10:52 Академический остался без воды из-за коммунальной аварии
10:39 В Перми встретили судебных приставов, вернувшихся из служебных командировок
10:20 Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться в Свердловской области
10:01 Старую капсулу времени в Екатеринбурге используют для нового послания потомкам
09:27 Mercedes снес на Плотинке в Екатеринбурге забор и слетел с моста
21:11 Оголодавшая чайка побыла пациенткой екатеринбургской ветклиники
20:44 По пути дятловцев выдвинется экспедиция из Екатеринбурга
19:55 В голосовании за российские достижения Свердловская область представлена 20 пунктами
19:19 Лось погиб на ЕКАДе под колёсами бензовоза
18:48 Маленьких и больших екатеринбуржцев ждёт встреча с одним из лучших отечественных аниматоров
17:50 В Верхней Пышме стартовал IV этап Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых»
Все новости
16:53 В МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
16:13 Жители островов на Сахалине остались без связи из-за повреждения подводного кабеля
15:48 Самолет, летевший из Уфы в Пермь, сел в Ижевске из-за отказа двигателя
14:51 Четверть представителей малого и среднего бизнеса в РФ считают полезными эзотерические практики
14:06 Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до трех
13:12 Собянин рассказал о столкновении поездов в метро Москвы, есть пострадавшие
13:04 В Красноярске полиция проверяет сообщения о травле школьника, который снял на видео тараканов в столовой
11:56 Житель Аргентины, который хотел сварить кофе на костре, устроил мощные лесные пожары
11:10 В Актау при обыске у наркокурьеров изъяли более 100 кг марихуаны
10:34 В России число книжных магазинов сократилось на треть за четыре года
09:52 В Израиле число погибших выросло до 1200 человек
18:02 В Подмосковье пьяный сотрудник полиции переехал лежавшего на дороге мужчину
17:34 В России на 3% выросла распространенность психических расстройств
16:44 «Новые люди» предложили провести опросы в школах о запрете смартфонов
15:47 Мосгорсуд признал законным продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу
14:41 СК: в Уфе нашли тело 14-летней девушки в багажнике машины ее матери
14:13 В посольстве подтвердили гибель второго гражданина РФ в Израиле
13:17 В Новосибирской области проводят проверку после обнаружения тела полицейского
12:04 В двух регионах России сотрудники полиции совершили самоубийства
11:27 МЧС: в Кемеровской области из-за пожара эвакуируют шахтеров
11:16 В Сан-Франциско автомобиль врезался в здание консульства Китая
10:38 В секторе Газа призвали открыть безопасный коридор для доставки медпомощи
20:49 Ученые сравнили эффективность бега в борьбе с депрессией и тревогой с антидепрессантами
18:48 150 автозаправочных станций перестали работать в Дагестане после проверки прокуратуры
17:41 Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK