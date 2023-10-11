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Жители островов на Сахалине остались без связи из-за повреждения подводного кабеля
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минцифры заявили, что связь в Сахалинской области будет восстановлена «в ближайшее время». Пока жителям предлагают использовать стационарные телефоны.
На этой неделе в местных изданиях появилась информация о том, что у жителей островов на Сахалине пропала мобильная связь и нет интернета. Связи нет в том числе в школах и больницах, пишут СМИ.
В Минцифры в среду сообщили, что причина — в повреждении подводного кабеля. «7 октября был повреждён подводный волоконно-оптический кабель (ВОЛС), который соединяет острова Кунашир и Итуруп. Для устранения последствий аварии Минцифры вместе с Ростелекомом запускают спутниковый канал связи для населённых пунктов Южно-Курильск, Крабзаводское и Малокурильское», — заявили в министерстве.
По словам чиновников, «в ближайшее время» будет восстановлен доступ к мобильной связи, интернету, банковским и электронным сервисам.
«Сейчас жители островов могут связаться со службами экстренного реагирования, а также друг с другом по стационарному телефону», — говорится в сообщении.
В Минцифры обещают, что «скоро на место аварии прибудет судно для проведения глубоководных восстановительных работ».
Правоохранительные органы проводят проверку, «чтобы установить виновника повреждения», добавили в ведомстве.
На этой неделе в местных изданиях появилась информация о том, что у жителей островов на Сахалине пропала мобильная связь и нет интернета. Связи нет в том числе в школах и больницах, пишут СМИ.
В Минцифры в среду сообщили, что причина — в повреждении подводного кабеля. «7 октября был повреждён подводный волоконно-оптический кабель (ВОЛС), который соединяет острова Кунашир и Итуруп. Для устранения последствий аварии Минцифры вместе с Ростелекомом запускают спутниковый канал связи для населённых пунктов Южно-Курильск, Крабзаводское и Малокурильское», — заявили в министерстве.
По словам чиновников, «в ближайшее время» будет восстановлен доступ к мобильной связи, интернету, банковским и электронным сервисам.
«Сейчас жители островов могут связаться со службами экстренного реагирования, а также друг с другом по стационарному телефону», — говорится в сообщении.
В Минцифры обещают, что «скоро на место аварии прибудет судно для проведения глубоководных восстановительных работ».
Правоохранительные органы проводят проверку, «чтобы установить виновника повреждения», добавили в ведомстве.
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