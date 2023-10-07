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В Красноярске полиция проверяет сообщения о травле школьника, который снял на видео тараканов в столовой
Фото: Вечерние Ведомости
В Красноярске ученик восьмого класса снял видео о тараканах в школьной столовой. После этого, по его словам, его затравили, в том числе учителя.
Полиция проводит проверку.
Ранее в местных пабликах и СМИ была опубликована видеозапись, на которой видно насекомых рядом с едой на подносе. По словам мальчика, видео снято в школьной столовой. Восьмиклассник говорит, что после публикации у него начались проблемы в школе. Его вызвали к директору, завучу, «повара тоже пытались что-то сказать». Ученики и учителя начали его «попрекать», называли «позорником школы», «пытались унизить» и «несколько раз угрожали», рассказал мальчик, видео опубликовал телеграм-канал Kras Mash 7 октября.
Сегодня в полиции Красноярска сообщили, что проводят проверку.
«…Полицейскими выявлены публикации о том, что в одной из красноярских школ ученик 8-класса столкнулся с противоправным поведением со стороны сверстников и учителей. По словам школьника, в его адрес начали поступать необоснованные претензии и ругательства после того, как он разместил в социальных сетях информацию об антисанитарии в школьной столовой», — говорится в релизе ведомства.
Проверку проводит инспекция по делам несовершеннолетних.
Полиция проводит проверку.
Ранее в местных пабликах и СМИ была опубликована видеозапись, на которой видно насекомых рядом с едой на подносе. По словам мальчика, видео снято в школьной столовой. Восьмиклассник говорит, что после публикации у него начались проблемы в школе. Его вызвали к директору, завучу, «повара тоже пытались что-то сказать». Ученики и учителя начали его «попрекать», называли «позорником школы», «пытались унизить» и «несколько раз угрожали», рассказал мальчик, видео опубликовал телеграм-канал Kras Mash 7 октября.
Сегодня в полиции Красноярска сообщили, что проводят проверку.
«…Полицейскими выявлены публикации о том, что в одной из красноярских школ ученик 8-класса столкнулся с противоправным поведением со стороны сверстников и учителей. По словам школьника, в его адрес начали поступать необоснованные претензии и ругательства после того, как он разместил в социальных сетях информацию об антисанитарии в школьной столовой», — говорится в релизе ведомства.
Проверку проводит инспекция по делам несовершеннолетних.
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