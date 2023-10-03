Возрастное ограничение 18+

«Новые люди» предложили провести опросы в школах о запрете смартфонов

16.44 Вторник, 10 октября 2023
Фото: Вечерние ведомости
Партия «Новые люди» предложила до конца года провести опрос среди российских родителей о том, нужно ли в школах запретить смартфоны.

С таким предложением к министру просвещения Кравцову обратился глава партии Нечаев.

По словам Нечаева, сам он, «как папа троих школьников», уверен, что смартфон в школе не нужен.

«Причины понятны — проблемы в учёбе и вред здоровью. Во всех классических учебниках по педагогике пишут, что внимание ребёнка нужно удержать на 10-15 минут. Но у нового поколения способность к концентрации падает с каждым годом. Когда у ребёнка в кармане гаджет с играми и короткими роликами — ему совсем не до учителя», — написал в телеграм-канале Нечаев.

Он привел в пример некоторые страны, которые, по его данным, запретили смартфоны в школах — Франция, Китай, Италия и Португалия.

При этом лидер партии подчеркнул, что «запреты — не наш путь» и предложил провести опрос среди родителей во всех школах на тему «за и против смартфонов».

«На выбор – три варианта: сдавать смартфон на входе в школу и использовать только для экстренной связи с родителями, разрешить пользоваться им только на переменах или вообще не вводить ограничения», — предложил глава партии.

В школах, где большинство родителей «проголосуют за свободу от смартфонов», нужно установить специальные шкафчики, считает Нечаев.

Напомним, эта тема уже не раз предлагалась для общественного обсуждения. Добавим, что нередко видео, снятые учениками на смартфоны на уроках, становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении педагогов, которые применяли недопустимые методы обучения, в том числе, физическую силу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В детские учреждения Нижнего Тагила нагрянул менингит
03 октября 2023
Чиновники встретятся с жителями Уктуса, выступающими против строительства исправцентра
02 октября 2023
Педагог из Екатеринбурга стала победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель»
05 октября 2023
В Екатеринбурге ищут автомобилиста, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП
10 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
18:48 Маленьких и больших екатеринбуржцев ждёт встреча с одним из лучших отечественных аниматоров
17:50 В Верхней Пышме стартовал IV этап Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых»
17:41 Суд отказал свердловской РЭК в повышении тарифов на электроэнергию
17:17 Пьяный водитель Skoda устроил ДТП в Серове
16:51 Подросток в Верхней Пышме умер от наркотика, которым его угостил знакомый
16:25 Улица Архангела Михаила появилась в Екатеринбурге
15:44 Минздрав пообещал разобраться в вопросе предоставления лекарства трехлетнему екатеринбуржцу с СМА
15:16 ЦБ РФ представит новую пятитысячную купюру с изображением Екатеринбурга
14:50 За неделю от коронавируса умерли трое свердловчан
14:18 Депутаты гордумы Екатеринбурга избрали председателей постоянных комиссий
14:02 Жители многоэтажки в Екатеринбурге остались без воды
13:27 Содержимое Капсулы времени покажут на выставке в Екатеринбурге
12:49 На набережной Городского пруда в Екатеринбурге появилась огромная буква Е
12:14 Дмитрий Бахтин, пытающийся спасти сына с СМА, вышел с плакатом к зданию Минздрава РФ
11:49 Екатеринбуржца будут судить за незаконную рубку деревьев в Южном лесопарке
11:21 На кольце у «Высоцкого» в Екатеринбурге столкнулись несколько машин
10:53 Председатель гордумы Екатеринбурга вновь не выбран
10:25 Ледовый городок в Екатеринбурге построят за 24 млн рублей
10:20 Судебные приставы Прикамья передали волонтерам «Народного фронта» гуманитарную помощь
09:59 Пропавшую в Екатеринбурге девушку нашли мертвой
09:52 Валерий Сухих: Важно, чтобы каждый ребенок мог проявить себя
09:31 «Уралкалий» наградил победителей конкурса научно-исследовательских работ «Эффективное применение калийных удобрений в сельском хозяйстве»
09:22 В Екатеринбурге ищут автомобилиста, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП
20:58 На Уралмаше нашли детёныша куницы
20:41 Незаконные заборы мешают спасать старую часть Берёзовского от катастрофы
Все новости
18:02 В Подмосковье пьяный сотрудник полиции переехал лежавшего на дороге мужчину
17:34 В России на 3% выросла распространенность психических расстройств
16:44 «Новые люди» предложили провести опросы в школах о запрете смартфонов
15:47 Мосгорсуд признал законным продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу
14:41 СК: в Уфе нашли тело 14-летней девушки в багажнике машины ее матери
14:13 В посольстве подтвердили гибель второго гражданина РФ в Израиле
13:17 В Новосибирской области проводят проверку после обнаружения тела полицейского
12:04 В двух регионах России сотрудники полиции совершили самоубийства
11:27 МЧС: в Кемеровской области из-за пожара эвакуируют шахтеров
11:16 В Сан-Франциско автомобиль врезался в здание консульства Китая
10:38 В секторе Газа призвали открыть безопасный коридор для доставки медпомощи
20:49 Ученые сравнили эффективность бега в борьбе с депрессией и тревогой с антидепрессантами
18:48 150 автозаправочных станций перестали работать в Дагестане после проверки прокуратуры
17:41 Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда
15:21 Нобелевскую премию по экономике получила профессор из США за исследования женского рынка труда
14:16 В Иерусалиме прогремели взрывы
14:13 В Тель-Авиве прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
13:56 Главный раввин России попал в больницу после празднования в синагоге
13:09 В посольстве РФ заявили, что у них нет подтвержденных данных о погибших в Израиле россиянах
12:41 В США проходят массовые митинги на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины
11:59 В Минобороны Турции заявили о воздушных операциях на севере Сирии
11:19 СК: в Ижевске постояльцы пансионата для пожилых насмерть отравились парами хлора
10:50 В Израиле число погибших выросло до 700, в секторе Газа погибли более 430 человек
18:12 Иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира
15:56 Армения разочаровалась визитом миссии ООН в Нагорный Карабах
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK