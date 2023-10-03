«Новые люди» предложили провести опросы в школах о запрете смартфонов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Партия «Новые люди» предложила до конца года провести опрос среди российских родителей о том, нужно ли в школах запретить смартфоны.С таким предложением к министру просвещения Кравцову обратился глава партии Нечаев.По словам Нечаева, сам он, «как папа троих школьников», уверен, что смартфон в школе не нужен.«Причины понятны — проблемы в учёбе и вред здоровью. Во всех классических учебниках по педагогике пишут, что внимание ребёнка нужно удержать на 10-15 минут. Но у нового поколения способность к концентрации падает с каждым годом. Когда у ребёнка в кармане гаджет с играми и короткими роликами — ему совсем не до учителя», — написал в телеграм-канале Нечаев.Он привел в пример некоторые страны, которые, по его данным, запретили смартфоны в школах — Франция, Китай, Италия и Португалия.При этом лидер партии подчеркнул, что «запреты — не наш путь» и предложил провести опрос среди родителей во всех школах на тему «за и против смартфонов».«На выбор – три варианта: сдавать смартфон на входе в школу и использовать только для экстренной связи с родителями, разрешить пользоваться им только на переменах или вообще не вводить ограничения», — предложил глава партии.В школах, где большинство родителей «проголосуют за свободу от смартфонов», нужно установить специальные шкафчики, считает Нечаев.Напомним, эта тема уже не раз предлагалась для общественного обсуждения. Добавим, что нередко видео, снятые учениками на смартфоны на уроках, становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении педагогов, которые применяли недопустимые методы обучения, в том числе, физическую силу.