Аля Трынова © Вечерние ведомости

В министерстве здравоохранения в секторе Газа призвали открыть безопасный коридор для доставки медпомощи в больницы.Об этом говорится в заявлении, которое цитируют СМИ. Ранее глава Минздрава сообщил, что запасы медикаментов закончатся уже через несколько дней, писала газета Financial Times.Утром во вторник армия обороны Израиля заявила, что за ночь нанесла «более 200 ударов» в секторе Газа. Военные утверждают, что полностью контролируют южную границу с сектором Газа. Издание The Wall Street Journal пишет, что Израиль якобы готовится «к длительному наземному наступлению».Ранее представитель «Хамас» заявил телеканалу Al-Jazeera, что они «выполнили цели» в Израиле и «открыты к любым обсуждениям». В секторе Газа, по его словам, в плену находятся «десятки человек с двойным гражданством», в том числе с российским.Накануне в посольстве РФ заявили, что в результате атаки «Хамас» на Израиль погиб один россиянин, четверо граждан РФ числятся пропавшими без вести.По последним данным, число погибших в Израиле — более 900 человек, пострадали 2,7 тысячи. В секторе Газа погибли более 700 человек, пострадавших — более четырех тысяч, сообщили в Минздраве Палестины.