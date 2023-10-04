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Ученые сравнили эффективность бега в борьбе с депрессией и тревогой с антидепрессантами
Фото: Вечерние ведомости
Ученые Амстердамского свободного университета в Нидерландах установили, что бег оказывает сопоставимое антидепрессантам воздействие на психиатрические симптомы тревоги и депрессии.
Депрессия – это расстройство, характеризующееся длительными периодами подавленного настроения, тревожности, либо утраты интереса к привычной деятельности или способности получать от нее удовольствие.
Ученые организовали 16-недельное исследование, в котором сравнили влияние антидепрессантов и беговой терапии на тяжесть симптомов и параметров физического здоровья.
В рамках эксперимента, 141 человек с предварительно диагностированной депрессией были разделены на две группы. Первая группа получала традиционное лечение антидепрессантами, вторая группа занималась бегом два-три раза в неделю по 45 минут без применения фармацевтических препаратов.
Результаты исследования показали, что участники предпочитали использовать упражнения с бегом вместо антидепрессантов. В исследовании участвовали 96 человек, которые занимались терапией бегом, и 45 человек, принимавших антидепрессанты.
Процент участников, достигших полного или почти полного снижения симптомов, был примерно одинаковым в обеих группах. В группе, занимающейся терапией бегом, этот процент составил 43%, а в группе, принимающей антидепрессанты, – 45%. Однако сравнение показателей физического здоровья выявило некоторые различия. Те участники, которые занимались бегом, отметили повышение физической выносливости и благополучия, снижение частоты сердечных сокращений и усиление функции легких. В то же время, участники, получавшие антидепрессанты, чувствовали снижение физической выносливости, увеличение веса и повышение артериального давления.
Эксперты отмечают, что медикаментозное лечение все еще остается необходимым для лечения психических расстройств, но физическая активность может служить эффективным дополнением к терапии.
Депрессия – это расстройство, характеризующееся длительными периодами подавленного настроения, тревожности, либо утраты интереса к привычной деятельности или способности получать от нее удовольствие.
Ученые организовали 16-недельное исследование, в котором сравнили влияние антидепрессантов и беговой терапии на тяжесть симптомов и параметров физического здоровья.
В рамках эксперимента, 141 человек с предварительно диагностированной депрессией были разделены на две группы. Первая группа получала традиционное лечение антидепрессантами, вторая группа занималась бегом два-три раза в неделю по 45 минут без применения фармацевтических препаратов.
Результаты исследования показали, что участники предпочитали использовать упражнения с бегом вместо антидепрессантов. В исследовании участвовали 96 человек, которые занимались терапией бегом, и 45 человек, принимавших антидепрессанты.
Процент участников, достигших полного или почти полного снижения симптомов, был примерно одинаковым в обеих группах. В группе, занимающейся терапией бегом, этот процент составил 43%, а в группе, принимающей антидепрессанты, – 45%. Однако сравнение показателей физического здоровья выявило некоторые различия. Те участники, которые занимались бегом, отметили повышение физической выносливости и благополучия, снижение частоты сердечных сокращений и усиление функции легких. В то же время, участники, получавшие антидепрессанты, чувствовали снижение физической выносливости, увеличение веса и повышение артериального давления.
Эксперты отмечают, что медикаментозное лечение все еще остается необходимым для лечения психических расстройств, но физическая активность может служить эффективным дополнением к терапии.
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