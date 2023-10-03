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В Иерусалиме прогремели взрывы
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Иерусалиме, по сообщениям СМИ, прогремели взрывы.
Работают сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах.
Сообщается, что сирены звучат также в Тель-Авиве. Ранее в «Хамас» заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву, пишут СМИ.
Обновлено. СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве упала ракета.
Работают сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах.
Сообщается, что сирены звучат также в Тель-Авиве. Ранее в «Хамас» заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву, пишут СМИ.
Обновлено. СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве упала ракета.
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