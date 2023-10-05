Иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира

Нина Шашмурина © Вечерние ведомости

Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской правозащитнице и вице-президенту правозащитного центра «Защитники прав человека» Наргес Мохаммади. В настоящий момент лауреат находится в тюрьме в Тегеране.Премию ей присудили «за ее усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех».Наргес Мохаммади является известной иранской правозащитницей и активисткой. Она прославилась своей неустрашимостью и преданностью в борьбе за права человека в Иране.Мохаммади занималась защитой прав женщин, детей и политических заключенных в Иране. Она была активной участницей инициатив, направленных на улучшение ситуации с правами человека в стране, особенно в отношении политических прав и свободы слова.В своей деятельности Наргес Мохаммади столкнулась с преследованиями со стороны иранских властей. Ей было предъявлено обвинение в «восстановлении связей с враждебными государствами» и «распространении пропаганды против государства». Иранские власти задерживали Наргес Мохаммади 13 раз, пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения. Этот приговор вызвал широкий международный протест и осуждение.Несмотря на свое заключение, Наргес Мохаммади продолжает быть символом сопротивления и принципиальности. Ее протесты и голодовки в тюрьме вызывают интерес общественности и подчеркивают необходимость борьбы за защиту прав человека в Иране и во всем мире.