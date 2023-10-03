В Госдуме предложили ввести в законодательство запрет на приближение по примеру западных стран





— подчеркнула депутат. «Часто жертва преследования вынуждена менять работу или город проживания. Некоторые меняют работу по несколько раз, и это всё равно не помогает. Многим людям станет спокойнее, когда они почувствуют, что закон реально на их стороне»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о возможности судам назначать запрет приближаться к человеку на определённое расстояние. Об этом сообщили в пресс-службе фракции «новолюдов» в Госдуме.Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Ксения Горячева. Законопроект предлагает дополнить Гражданский кодекс России новой статьёй 14.1 «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином». Предполагается, что при наличии оснований суд может установить по этой статье запрет приближаться и запрет на осуществление других контактов нарушителя с определенным человеком.В российском законодательстве никогда не было подобной статьи, однако аналогичная норма действует в США и ряде других западных стран. Там жертва «сталкинга» (преследования) через суд может получить так называемый «запретительный ордер» (restraining order). Как правило, этот судебный запрет выдают пострадавшим от домашнего насилия, сексуализированного преследования, вторжения в личную жизнь и т.п.. Он ограничивает контакт преследователя и жертвы. Суды, выдавая restraining order, запрещают приближаться к определенному лицу на определённое расстояние или звонить ему.Мотивируя необходимость введения законодательной нормы, депутат Ксения Горячева заявила, что без помощи правоохранительных органов потерпевший часто вынужден решать подобные проблемы своими силами.