Возрастное ограничение 18+

В Госдуме предложили ввести в законодательство запрет на приближение по примеру западных стран

12.49 Пятница, 6 октября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о возможности судам назначать запрет приближаться к человеку на определённое расстояние. Об этом сообщили в пресс-службе фракции «новолюдов» в Госдуме.

Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Ксения Горячева. Законопроект предлагает дополнить Гражданский кодекс России новой статьёй 14.1 «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином». Предполагается, что при наличии оснований суд может установить по этой статье запрет приближаться и запрет на осуществление других контактов нарушителя с определенным человеком.

В российском законодательстве никогда не было подобной статьи, однако аналогичная норма действует в США и ряде других западных стран. Там жертва «сталкинга» (преследования) через суд может получить так называемый «запретительный ордер» (restraining order). Как правило, этот судебный запрет выдают пострадавшим от домашнего насилия, сексуализированного преследования, вторжения в личную жизнь и т.п.. Он ограничивает контакт преследователя и жертвы. Суды, выдавая restraining order, запрещают приближаться к определенному лицу на определённое расстояние или звонить ему.

Мотивируя необходимость введения законодательной нормы, депутат Ксения Горячева заявила, что без помощи правоохранительных органов потерпевший часто вынужден решать подобные проблемы своими силами.

«Часто жертва преследования вынуждена менять работу или город проживания. Некоторые меняют работу по несколько раз, и это всё равно не помогает. Многим людям станет спокойнее, когда они почувствуют, что закон реально на их стороне»

— подчеркнула депутат.



Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В детские учреждения Нижнего Тагила нагрянул менингит
03 октября 2023
Прокуратура решила проверить «Вечерние ведомости» на «экстремизм»
02 октября 2023
В Свердловской области 4 октября включат сирены
03 октября 2023
Пациентов поликлиники в Екатеринбурге лечили просроченными медикаментами
06 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Про Нагорный Карабах и возможности мирного сосуществования народов. Колонка главреда

Мнение о том, какие уроки можно извлечь из развязки Нагорно-Карабахского конфликта
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
18:48 В парке Маяковского появилась новая детская площадка
18:26 В Ельцин Центре вспомнят обстрел Белого дома
17:51 На выходных в Свердловской области ожидается дождливая погода
17:18 В Каменске-Уральском в суд направили дело об организации незаконной миграции
16:49 Колесо обозрения установили в Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге
16:23 В Свердловской области пропала пенсионерка с плохим зрением
15:50 Улицу Окружную перекроют в Екатеринбурге
15:17 Более 3000 работников общественного транспорта не хватает в Екатеринбурге
15:04 Разработка учёных Пермского политеха сделает роботов сильнее и чувствительнее
14:52 На Вторчермете в Екатеринбурге временно отключат электричество
14:21 Синоптики предупредили свердловчан о похолодании на следующей неделе
13:54 Из Екатеринбурга на Пхукет запустят прямые рейсы
13:29 В Екатеринбурге задержали 21-летнего студента, пристававшего к школьнице
12:52 Белорусская компания готова подключиться к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге
12:23 В Свердловской области действуют три лесных пожара
11:50 Пациентов поликлиники в Екатеринбурге лечили просроченными медикаментами
11:21 В аэропорту Кольцово задержали гражданку Израиля с 15 кг украшений
10:52 Толпа подростков избила в Екатеринбурге школьника и выстрелила в него из пневмата
10:34 «Уралкалий» поздравил педагогов Березников и Соликамска с Днем учителя
10:25 ГУФССП по Пермскому краю: 5 правил, которые помогут уберечь ваши денежные средства от мошенников
10:24 В Екатеринбурге создали петицию против установки золотого льва на Вайнера
09:51 В Качканаре отменили спектакль екатеринбургского театра из-за названия
09:23 Еще четыре екатеринбуржца могут получить звание Почетного гражданина города
20:57 Вышедшая из-под контроля иномарка наделала бед в Сысерти
20:18 Нижнетуринскому ревнивцу грозит 15 лет тюрьмы за смертельное избиение соперника
Все новости
18:12 Иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира
15:56 Армения разочаровалась визитом миссии ООН в Нагорный Карабах
13:52 Власти проверят огромные долги Почты России
12:49 В Госдуме предложили ввести в законодательство запрет на приближение по примеру западных стран
11:54 Роспотребнадзор: в КЧР более 150 человек отравились питьевой водой из-за изношенных сетей
11:21 В Уфе благодаря светофорам с адаптивным управлением на 14% увеличили среднюю скорость движения
10:39 Володин: в ГД обсудят вопрос о выходе из Договора о запрещении ядерных испытаний
17:27 «Вечерние ведомости» снова оштрафовали по статье о «дискредитации»
16:18 Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе
15:58 Верховный суд: Отказ в разблокировке телефона не может являться доказательством вины
18:08 Минздрав: на Сахалине женщина 80 лет живет с трехсантиметровой иглой в мозге
17:35 В Омской области мужчина облил полицейского бензином и угрожал убийством
16:24 В Госдуме призвали Симоньян извиниться перед сибиряками за высказывания о термоядерном взрыве
15:15 Нобелевская премия по химии присуждена Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди
14:18 В Австралии пилоты объявили забастовку с требованием повысить зарплаты
12:52 Суд в Москве приговорил экс-редактора «Первого канала» к 8,5 года по статье о «военных фейках»
12:22 В «Роснано» предупредили о «высокой вероятности возникновения признаков банкротства»
11:47 В США в кампусе университета произошла стрельба, ранены пять человек
11:27 В Приморье ограничат оборот одноразовой пластиковой посуды
11:02 В Ачинске возбудили уголовное дело после драки четырех школьниц
10:31 Палата представителей США проголосовала за отставку спикера-республиканца Маккарти
18:15 В Ульяновской области охотники спасли лебедя-шипуна, который не смог вовремя улететь в тёплые края
17:28 МЧС: в Светлогорске обнаженный мужчина застрял в дымоходе
16:40 СМИ: в Петербурге сотрудник ГИБДД получал взятки в виде услуг такси, он задержан
16:12 В Тыве начальник угрозыска получил 18 лет колонии за сожжение задержанного
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK