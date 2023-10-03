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В Уфе благодаря светофорам с адаптивным управлением на 14% увеличили среднюю скорость движения
Фото: Вечерние Ведомости
В Уфе установили 50 светофоров с так называемым адаптивным управлением и создан Центр управления дорожным движением.
Благодаря этому средняя скорость движения на магистральных улицах в увеличилась на 14%, заявили в Минтрансе Башкирии.
«В зависимости от загруженности дорог сотрудники Центра управления дорожным движением могут регулировать длительность зеленых и красных сигналов светофоров. Также система позволяет запустить "зеленую волну" на тех участках, где образуются заторы», — сообщил глава министерства Александр Клебанов.
По его словам, с начала внедрения «интеллектуальных транспортных систем» дорожная ситуация улучшилась на улицах Жукова, Менделеева, Российская, Заки Валиди и проспект Октября.
«Если раньше автомобили двигались со средней скоростью 37 км/ч, то после внедрения Интеллектуальных транспортных систем средняя скорость движения стала достигать в среднем 44 км/ч», — сказал министр.
По данным ведомства, до конца года в Уфе появится еще 51 «интеллектуальный» перекрёсток.
Благодаря этому средняя скорость движения на магистральных улицах в увеличилась на 14%, заявили в Минтрансе Башкирии.
«В зависимости от загруженности дорог сотрудники Центра управления дорожным движением могут регулировать длительность зеленых и красных сигналов светофоров. Также система позволяет запустить "зеленую волну" на тех участках, где образуются заторы», — сообщил глава министерства Александр Клебанов.
По его словам, с начала внедрения «интеллектуальных транспортных систем» дорожная ситуация улучшилась на улицах Жукова, Менделеева, Российская, Заки Валиди и проспект Октября.
«Если раньше автомобили двигались со средней скоростью 37 км/ч, то после внедрения Интеллектуальных транспортных систем средняя скорость движения стала достигать в среднем 44 км/ч», — сказал министр.
По данным ведомства, до конца года в Уфе появится еще 51 «интеллектуальный» перекрёсток.
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