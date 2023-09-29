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Верховный суд: Отказ в разблокировке телефона не может являться доказательством вины
В Верховном суде РФ разъяснили, что отказ в разблокировке телефона для получения следователями данных не может являться доказательством вины.
«Согласно презумпции невиновности обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения», — указано в одном из решений Верховного суда.
В ВС отметили, что решения нижестоящих судов, в которых вину признавали на основании подобных доводов являются нарушениями, и служат основанием для пересмотра приговора.
«Согласно презумпции невиновности обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения», — указано в одном из решений Верховного суда.
В ВС отметили, что решения нижестоящих судов, в которых вину признавали на основании подобных доводов являются нарушениями, и служат основанием для пересмотра приговора.
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