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В Ульяновской области охотники спасли лебедя-шипуна, который не смог вовремя улететь в тёплые края
Фото: Минприроды Ульяновской области
В Чердаклинском районе Ульяновской области спасли молодого лебедя-шипуна.
В региональном Минприроды рассказали, что лебедя нашли охотники. «Обессиленную птицу обнаружили охотники в населённом пункте в минувшие выходные. Краснокнижного лебедя-шипуна осмотрели ветеринары. Выяснилось, что это поздний выводок, который не смог вовремя улететь в тёплые края и пострадал при падении», — рассказали в министерстве.
Специалисты департамента охоты договорились с Ульяновским зоопарком о том, что лебедь перезимует на его территории. Весной сотрудники будут решать вопрос о выпуске птицы в естественную среду обитания.
В региональном Минприроды рассказали, что лебедя нашли охотники. «Обессиленную птицу обнаружили охотники в населённом пункте в минувшие выходные. Краснокнижного лебедя-шипуна осмотрели ветеринары. Выяснилось, что это поздний выводок, который не смог вовремя улететь в тёплые края и пострадал при падении», — рассказали в министерстве.
Специалисты департамента охоты договорились с Ульяновским зоопарком о том, что лебедь перезимует на его территории. Весной сотрудники будут решать вопрос о выпуске птицы в естественную среду обитания.
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