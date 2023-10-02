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Рыжков заявил, что ушел из Совета Федерации, посмотрев в свой паспорт
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Бывший глава Совета министров СССР Николай Рыжков объяснил, что ушел из Совета Федерации в силу возраста.
«Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"», — цитируют 94-летнего политика РИА Новости.
Он добавил, что «рано или поздно всему наступает конец».
О досрочном прекращении полномочий сенатора стало известно накануне, соответствующий документ опубликован на сайте Совета Федерации. «Прекратить досрочно 25 сентября 2023 года полномочия сенатора Российской Федерации Рыжкова Николая Ивановича, наделенного полномочиями представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Белгородской области», — говорится в документе.
Николай Рыжков был старейшим сенатором в Совете Федерации.
«Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"», — цитируют 94-летнего политика РИА Новости.
Он добавил, что «рано или поздно всему наступает конец».
О досрочном прекращении полномочий сенатора стало известно накануне, соответствующий документ опубликован на сайте Совета Федерации. «Прекратить досрочно 25 сентября 2023 года полномочия сенатора Российской Федерации Рыжкова Николая Ивановича, наделенного полномочиями представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Белгородской области», — говорится в документе.
Николай Рыжков был старейшим сенатором в Совете Федерации.
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