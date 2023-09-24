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В Египте в результате крупного пожара в полицейском участке пострадали 38 человек
Фото: Вечерние Ведомости
Утром в понедельник в Исмаилии на северо-востоке Египта произошел крупный пожар в многоэтажном здании полицейского участка.
По меньшей мере 38 человек пострадали, пишет Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения.
Огонь охватил несколько этажей и быстро распространился по всему зданию. Сотрудники, а также задержанные, которые находились в участке, были эвакуированы. Из здания также оперативно вынесли все боеприпасы и оружие в качестве меры предосторожности, сообщили местные власти.
На место ЧП были отправлены 50 машин скорой помощи. Пострадавшие поступают в больницы с признаками удушья и ожогами. О погибших не сообщается.
На данный момент огонь удалось локализовать. Причины пожара устанавливаются.
По меньшей мере 38 человек пострадали, пишет Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения.
Огонь охватил несколько этажей и быстро распространился по всему зданию. Сотрудники, а также задержанные, которые находились в участке, были эвакуированы. Из здания также оперативно вынесли все боеприпасы и оружие в качестве меры предосторожности, сообщили местные власти.
На место ЧП были отправлены 50 машин скорой помощи. Пострадавшие поступают в больницы с признаками удушья и ожогами. О погибших не сообщается.
На данный момент огонь удалось локализовать. Причины пожара устанавливаются.
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