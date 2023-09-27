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В Хабаровском крае 31-летняя мать получила срок за неуплату алиментов на семерых детей
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Хабаровском крае 31-летняя жительница получила четыре года колонии за неуплату алиментов на содержание семерых детей.
Общая сумма задолженности составила 248 тысяч рублей. Женщина не платила алименты «без уважительных причин», сообщает региональная прокуратура.
«Судом установлено, что ранее неоднократно судимая женщина, зная о возложенной на нее судом обязанности уплаты алиментов на содержание семерых детей, в отношении которых она лишена родительских прав, без уважительных причин не выплачивала средства на их содержание», — говорится в релизе ведомства.
Женщина лишена свободы на четыре года и два месяца в колонии общего режима.
Общая сумма задолженности составила 248 тысяч рублей. Женщина не платила алименты «без уважительных причин», сообщает региональная прокуратура.
«Судом установлено, что ранее неоднократно судимая женщина, зная о возложенной на нее судом обязанности уплаты алиментов на содержание семерых детей, в отношении которых она лишена родительских прав, без уважительных причин не выплачивала средства на их содержание», — говорится в релизе ведомства.
Женщина лишена свободы на четыре года и два месяца в колонии общего режима.
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