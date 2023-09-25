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Приморского депутата лишили полномочий за присвоение почетного звания родственнику
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Приморье депутат Дальнереченского городского округа досрочно лишился полномочий по требованию прокуратуры.
В ведомстве заявили, что депутат проголосовал за присвоение почетного звания своему родственнику, «несмотря на наличие личной заинтересованности» и конфликт интересов.
По данным прокуратуры, в апреле 2023 года местная Дума присвоила звание «Почетный житель Дальнереченского городского округа» одному из близких родственников этого депутата. За это решение проголосовал в том числе и он сам.
Позже на основании проверки прокуратуры губернатор Приморья направил в Думу «заявление о досрочном прекращении полномочий депутата», сообщает ведомство. Однако коллеги рассмотрели заявление и решили, что оснований для прекращения полномочий нет. В итоге «провинившийся депутат привлечен к ответственности в виде предупреждения», отметили в прокуратуре.
Между тем, против такого решения выступила межрайонная прокуратура, протест был рассмотрен и удовлетворён. «Незаконное решение Думы о присвоении почетного звания родственнику депутата — отменено. Полномочия должностного лица, нарушившего требования законодательства о противодействии коррупции — прекращены», — сообщили в понедельник в краевой прокуратуре.
В ведомстве не уточнили, о каком именно депутате идет речь. По информации в приморских СМИ, досрочно прекращены полномочия депутата от «ЕР» Арсена Оганисяна.
В ведомстве заявили, что депутат проголосовал за присвоение почетного звания своему родственнику, «несмотря на наличие личной заинтересованности» и конфликт интересов.
По данным прокуратуры, в апреле 2023 года местная Дума присвоила звание «Почетный житель Дальнереченского городского округа» одному из близких родственников этого депутата. За это решение проголосовал в том числе и он сам.
Позже на основании проверки прокуратуры губернатор Приморья направил в Думу «заявление о досрочном прекращении полномочий депутата», сообщает ведомство. Однако коллеги рассмотрели заявление и решили, что оснований для прекращения полномочий нет. В итоге «провинившийся депутат привлечен к ответственности в виде предупреждения», отметили в прокуратуре.
Между тем, против такого решения выступила межрайонная прокуратура, протест был рассмотрен и удовлетворён. «Незаконное решение Думы о присвоении почетного звания родственнику депутата — отменено. Полномочия должностного лица, нарушившего требования законодательства о противодействии коррупции — прекращены», — сообщили в понедельник в краевой прокуратуре.
В ведомстве не уточнили, о каком именно депутате идет речь. По информации в приморских СМИ, досрочно прекращены полномочия депутата от «ЕР» Арсена Оганисяна.
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