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В Тюмени суд с участием присяжных приговорил экс-полицейского к 12 годам колонии
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении экс-полицейского, который прошлым летом на семейном торжестве до смерти избил своего родственника.
Речь о бывшем начальнике отделения одного из следственных подразделений УМВД России по Тюменской области, уточнили в прокуратуре региона.
«В суде установлено, что в июле 2022 года 37-летний тоболяк, находясь в отпуске, присутствовал на семейном торжестве в областном центре. После застолья у подсудимого произошёл конфликт, в ходе которого он нанёс одному из родственников множественные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в лечебном учреждении», — сообщает ведомство.
Там добавили, что «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции» подсудимый был уволен из органов.
Дело рассматривали с участием присяжных. Они вынесли обвинительный вердикт и признали бывшего сотрудника полиции виновным, не заслуживающим снисхождения. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет в колонии строгого режима.
Речь о бывшем начальнике отделения одного из следственных подразделений УМВД России по Тюменской области, уточнили в прокуратуре региона.
«В суде установлено, что в июле 2022 года 37-летний тоболяк, находясь в отпуске, присутствовал на семейном торжестве в областном центре. После застолья у подсудимого произошёл конфликт, в ходе которого он нанёс одному из родственников множественные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в лечебном учреждении», — сообщает ведомство.
Там добавили, что «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции» подсудимый был уволен из органов.
Дело рассматривали с участием присяжных. Они вынесли обвинительный вердикт и признали бывшего сотрудника полиции виновным, не заслуживающим снисхождения. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет в колонии строгого режима.
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