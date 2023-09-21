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В Брянске суд заключил под стражу начальника полиции по делу о крупной взятке
Фото: Вечерние Ведомости
Замначальника УМВД России по Брянску – начальник полиции заключен под стражу по делу о крупной взятке.
Речь о сумме более 14 миллионов рублей «за общее покровительство и попустительство по службе».
По данным СК, начальник полиции «неоднократно высказывал требования соучредителю коммерческой организации о передаче ему взятки в общей сумме не менее 14 млн 400 тыс. рублей и иного имущества за общее покровительство его предпринимательской деятельности и попустительство по службе со своей стороны и подчиненных ему сотрудников».
Посредником выступал адвокат (теперь уже бывший) Брянской областной коллегии адвокатов, а также «иные лица». Однако получить взятку от коммерсанта не удалось, так как представитель фирмы обратился в правоохранительные органы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 – ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере).
Речь о сумме более 14 миллионов рублей «за общее покровительство и попустительство по службе».
По данным СК, начальник полиции «неоднократно высказывал требования соучредителю коммерческой организации о передаче ему взятки в общей сумме не менее 14 млн 400 тыс. рублей и иного имущества за общее покровительство его предпринимательской деятельности и попустительство по службе со своей стороны и подчиненных ему сотрудников».
Посредником выступал адвокат (теперь уже бывший) Брянской областной коллегии адвокатов, а также «иные лица». Однако получить взятку от коммерсанта не удалось, так как представитель фирмы обратился в правоохранительные органы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 – ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере).
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