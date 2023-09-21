Возрастное ограничение 18+
Путин внес в ГД законопроект о денонсации конвенции о защите нацменьшинств
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Путин внес в Госдуму законопроект «О денонсации Российской Федерацией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств».
«Проектом федерального закона предлагается денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицированную Российской Федерацией 18 июня 1998 г.», — говорится в пояснительной записке.
«Проектом федерального закона предлагается денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицированную Российской Федерацией 18 июня 1998 г.», — говорится в пояснительной записке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Суд не смог вынести приговор чиновнику из большого коррупционного дела «главного десантника Екатеринбурга»
21 сентября 2023
21 сентября 2023
Транспортная прокуратура начала проверку после сообщения о порче инвалидной коляски пассажира «Уральских авиалиний»
23 сентября 2023
23 сентября 2023
Екатеринбуржцам предложили на сутки отказаться от машин
22 сентября 2023
22 сентября 2023
Ельцин Центр предоставит «Народную трибуну» молодёжной политике
26 сентября 2023
26 сентября 2023