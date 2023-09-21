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Путин внес в ГД законопроект о денонсации конвенции о защите нацменьшинств

12.11 Пятница, 29 сентября 2023
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Путин внес в Госдуму законопроект «О денонсации Российской Федерацией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств».

«Проектом федерального закона предлагается денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицированную Российской Федерацией 18 июня 1998 г.», — говорится в пояснительной записке.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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