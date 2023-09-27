Пенсионерам силовых ведомств в России повысят пенсию с 1 октября

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сообщается, что пенсию повысят бывшим сотрудникам ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСКН, МЧС, Государственной противопожарной службы, ФТС. Об увеличении заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству «Прайм».Ожидается, что пенсии повысят сразу на 10,5 процентов. Это связано с повышением окладов у этой группы лиц. Так как пенсия пенсионеров-силовиков связана с их окладами.Ранее заявлялось, что всем остальным российским пенсионерам (неработающим) собираются повысить пенсию на 7,5 процентов в связи с инфляцией.