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Пенсионерам силовых ведомств в России повысят пенсию с 1 октября
Сообщается, что пенсию повысят бывшим сотрудникам ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСКН, МЧС, Государственной противопожарной службы, ФТС. Об увеличении заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству «Прайм».
Ожидается, что пенсии повысят сразу на 10,5 процентов. Это связано с повышением окладов у этой группы лиц. Так как пенсия пенсионеров-силовиков связана с их окладами.
Ранее заявлялось, что всем остальным российским пенсионерам (неработающим) собираются повысить пенсию на 7,5 процентов в связи с инфляцией.
Ожидается, что пенсии повысят сразу на 10,5 процентов. Это связано с повышением окладов у этой группы лиц. Так как пенсия пенсионеров-силовиков связана с их окладами.
Ранее заявлялось, что всем остальным российским пенсионерам (неработающим) собираются повысить пенсию на 7,5 процентов в связи с инфляцией.
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