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В ГД внесли законопроект, который предлагает ограничить для россиян сбор кедровых орехов

13.32 Среда, 27 сентября 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает ограничить сбор кедрового ореха «для собственных нужд».

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит бороться с незаконной заготовкой и экспортом.

«В настоящее время незаконная заготовка кедрового ореха ведется под видом заготовки "для собственных нужд", когда недобросовестные предприниматели либо направляют в леса организованные бригады заготовщиков, которые находятся в лесах весь период заготовки кедрового ореха (в период с сентября по декабрь) и заготавливают орех в промышленных масштабах, либо путем скупки кедрового ореха у жителей отдаленных таежных поселков, которые так же ведут его массовую бесконтрольную заготовку», — говорится в пояснительной записке.

При этом заготовка часто ведется варварскими методами, отмечают авторы документа, — «заготавливается не созревшие шишки, ломаются вершины деревьев, используются металлические когти для подъема на деревья». Однако уполномоченные органы не могут повлиять на «хищнический сбор», полагают авторы, так как «действующее лесное законодательство РФ предусматривает право граждан на свободное и беспрепятственное пребывание в лесах и на заготовку пищевых лесных ресурсов для собственных нужд без ограничения объемов изъятия».

В связи с этим авторы инициативы предлагают внести изменения в Лесной кодекс. Так, регионам предлагается определять места, в которых граждане смогут собирать орехи «для собственных нужд», власти смогут устанавливать сроки и «разрешенные объемы» заготовки.

«Данная норма позволит субъектам <...> установить разумную норму индивидуального сбора ореха каждым гражданином, что позволит минимизировать риски вовлечения заготовленного под видом "собственных нужд" кедрового ореха в незаконный коммерческий оборот», — говорится в пояснении.

Кроме того, документ предлагает проводить аукционы на аренду лесного участка, где предполагается заготовка, причем, участниками аукциона могут быть «только субъекты предпринимательской деятельности, владеющие объектами инфраструктуры, предназначенными для производства продукции из пищевых лесных ресурсов».

Авторы законопроекта отмечают, что сегодня отрасль переработки пищевых лесных ресурсов в России «фактически отсутствует», при этом «продукция экспортируется в страны Азии в не переработанном виде практически в полном объеме». В документе подчеркивается, что кедровый орех — продукт «с крайне высокой рыночной стоимостью».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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