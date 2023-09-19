Спикер палаты общин Канады подал в отставку на фоне скандала с приглашением эсэсовца

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку на фоне скандала с приглашением в парламент эсэсовца Ярослава Хунки.«Я должен уйти с поста вашего спикера. Я еще раз выражаю свое глубокое сожаление», — сказал Рота перед палатой общин, передает Global News.Напомним, 22 сентября в парламент Канады пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, бойца дивизии СС «Галичина». Спикер представил его как «борца за украинскую независимость».Это приглашение вызвало международный скандал, с критикой выступили в том числе в ООН. Канадские парламентарии, а также глава МИД Канады Мелани Жоли потребовали от спикера уйти в отставку. Премьер Канады Трюдо заявил, что это «инцидент, который глубоко смущает парламент Канады — и как следствие, всех канадцев в целом».Сам Рота позже принес извинения. По его словам, он не сразу узнал «дополнительную информацию» об этом человеке, которая заставила «пожалеть о принятом решении». «Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру», — сказал спикер.По информации в СМИ, Рота уйдет с поста спикера 27 сентября.Между тем, власти Польши накануне заявили, что «приняли меры для возможной экстрадиции» Хунки.