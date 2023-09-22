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СК: житель Омской области застрелил двух сыновей, брата жены и покончил с собой
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Омской области 36-летний мужчина подозревается в тройном убийстве.
По версии СК, он застрелил своих маленьких сыновей, а также брата жены. После этого он покончил с собой. Женщина с другими детьми смогла убежать.
«По версии следствия, вечером 24 сентября 36-летний местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет, после чего покончил с собой. 30-летняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать», — говорится в релизе СК.
Возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). Дело возбуждено по факту обнаружения во дворе дома в р.п. Любино четырех тел — двух мужчин и двух детей.
По версии СК, он застрелил своих маленьких сыновей, а также брата жены. После этого он покончил с собой. Женщина с другими детьми смогла убежать.
«По версии следствия, вечером 24 сентября 36-летний местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет, после чего покончил с собой. 30-летняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать», — говорится в релизе СК.
Возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). Дело возбуждено по факту обнаружения во дворе дома в р.п. Любино четырех тел — двух мужчин и двух детей.
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