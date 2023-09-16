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В Шебекино хозяин дома устроил взрыв, пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Житель Шебекино в Белгородской области устроил взрыв в собственном доме. Пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов.
По данным регионального СК, утром в пятницу к 63-летнему местному жителю пришли с обыском по уголовному делу (по какому именно, не уточняется). Во время обыска мужчина поджег газ.
«По предварительным данным, в ходе проведения обыска хозяин частного домовладения, открыв вентиль газового баллона, поджег газ, что повлекло хлопок газовоздушной смеси. В результате действий подозреваемого пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, которые доставлены в медицинские учреждения», — сообщили в СК.
Там уточнили, что жизни и здоровью правоохранителей ничего не угрожает. Ранее глава региона Гладков написал, что в результате взрыва у троих пострадавших — травмы головы, у одного — ожоги.
«Подозреваемый также извлечен из-под завалов с телесными повреждениями, доставлен в медицинское учреждение», — добавили в СК.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
По данным регионального СК, утром в пятницу к 63-летнему местному жителю пришли с обыском по уголовному делу (по какому именно, не уточняется). Во время обыска мужчина поджег газ.
«По предварительным данным, в ходе проведения обыска хозяин частного домовладения, открыв вентиль газового баллона, поджег газ, что повлекло хлопок газовоздушной смеси. В результате действий подозреваемого пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, которые доставлены в медицинские учреждения», — сообщили в СК.
Там уточнили, что жизни и здоровью правоохранителей ничего не угрожает. Ранее глава региона Гладков написал, что в результате взрыва у троих пострадавших — травмы головы, у одного — ожоги.
«Подозреваемый также извлечен из-под завалов с телесными повреждениями, доставлен в медицинское учреждение», — добавили в СК.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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