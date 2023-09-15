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Основатель MaturHouse: индивидуальный или типовой проект для дома – разбираемся, что выбрать
Партнерский материал. Фото: MaturHouse
Собственный дом в тихом зеленом месте – мечта для многих, кто устал от городского шума и суеты. Если найдены участок и финансы на воплощение мечты, возникает вопрос: стоит ли заказывать индивидуальный проект будущего дома или остановиться на типовом. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта, чтобы было легче определиться.
Такой проект создается с нуля под каждого заказчика. Все выбирается и обговаривается: от размеров комнат и расположения окон до внешнего вида фасадов, материалов и системы отопления. Можно сделать необычный дизайн дома и удобную планировку. Такой проект позволяет создать дом, который будет идеально подходить заказчику.
Говоря о минусах, индивидуальный проект требует больше времени и усилий на реализацию. Поиск грамотного архитектора или дизайнера, обсуждение идей, внесение в проект изменений и корректировок.
Индивидуальный проект более дорогой вариант, так как включает в себя затраты на проектирование и работу специалистов. А главное, само строительство дома будет дороже, чем по типовому проекту.
Проект «под ключ» предлагает готовые варианты домов с уже разработанной планировкой и дизайном. Они универсальны, по таким проектам строятся сотни домов.
Главное отличие типового проекта от индивидуального – в бюджете. Типовые дома дешевле, ведь проект уже готов.
Также это быстрее. В случае с типовым проектом нужно будет просто найти готовое подходящее решение. Выбрав проект, вы увидите фактически готовую конструкцию и поймете, как будет выглядеть будущий дом. Далее потребуется время на привязку проекта к конкретному участку, проведение инженерно-геологических изысканий. В среднем это займет 1-1,5 месяца. А на комплексную разработку проекта под заказ и согласование уходит больше 3 месяцев.
Но недостатки тоже есть. Как упоминалось выше, типовой проект необходимо адаптировать под каждый участок. Например, если на участке большие перепады высот, это приведет к увеличению стоимости. Индивидуальный же разрабатывается сразу с учетом рельефа, грунта и других особенностей.
Также придется идти на компромиссы в отношении дизайна дома, размеров комнат или расположения помещений. Допустим, вы мечтали о просторной кухне, а в типовом проекте дома площадь кухни всего 10 м². Или хотели собственную гардеробную, а в проекте этого не предусмотрено. Или предусмотрено, но нет другого пункта. При постройке дома по типовому проекту приходится расставлять приоритеты и выбирать, от чего отказаться. В проекте, созданном на заказ, архитектор учтет все детали.
Ответ зависит от личных предпочтений. Если важна уникальность и полная индивидуализация дома, и человек готов вложить больше времени и финансовых ресурсов, то индивидуальный проект – подходящий вариант. Это возможность создать дом мечты, который будет строиться под вас, отражать ваш вкус, а помещения в доме будут такими, как захотите.
Если нужен более простой и быстрый путь, а бюджет ограничен, то подойдет типовой проект. Он выигрывает в удобстве и доступности, позволяет избежать сложной процедуры проектирования.
В обоих случаях важно выбрать надежную строительную компанию. MaturHouse имеет большой опыт постройки загородных домов. Мы строим дома по типовым проектам в Уфе, например, популярные барнхаусы и коттеджи в стиле хай-тек, а также разрабатываем индивидуальные проекты. MaturHouse реализует ваши идеи и построит дом, о котором вы мечтали.
И типовые, и индивидуальные проекты имеют преимущества и недостатки. Выбирайте решение, которое будет лучше для вашей семьи. Ведь главное, что дом должен стать местом, где вы будете счастливо и комфортно жить.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Такой проект создается с нуля под каждого заказчика. Все выбирается и обговаривается: от размеров комнат и расположения окон до внешнего вида фасадов, материалов и системы отопления. Можно сделать необычный дизайн дома и удобную планировку. Такой проект позволяет создать дом, который будет идеально подходить заказчику.
Говоря о минусах, индивидуальный проект требует больше времени и усилий на реализацию. Поиск грамотного архитектора или дизайнера, обсуждение идей, внесение в проект изменений и корректировок.
Индивидуальный проект более дорогой вариант, так как включает в себя затраты на проектирование и работу специалистов. А главное, само строительство дома будет дороже, чем по типовому проекту.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТИПОВОГО ПРОЕКТА
Проект «под ключ» предлагает готовые варианты домов с уже разработанной планировкой и дизайном. Они универсальны, по таким проектам строятся сотни домов.
Главное отличие типового проекта от индивидуального – в бюджете. Типовые дома дешевле, ведь проект уже готов.
Также это быстрее. В случае с типовым проектом нужно будет просто найти готовое подходящее решение. Выбрав проект, вы увидите фактически готовую конструкцию и поймете, как будет выглядеть будущий дом. Далее потребуется время на привязку проекта к конкретному участку, проведение инженерно-геологических изысканий. В среднем это займет 1-1,5 месяца. А на комплексную разработку проекта под заказ и согласование уходит больше 3 месяцев.
Но недостатки тоже есть. Как упоминалось выше, типовой проект необходимо адаптировать под каждый участок. Например, если на участке большие перепады высот, это приведет к увеличению стоимости. Индивидуальный же разрабатывается сразу с учетом рельефа, грунта и других особенностей.
Также придется идти на компромиссы в отношении дизайна дома, размеров комнат или расположения помещений. Допустим, вы мечтали о просторной кухне, а в типовом проекте дома площадь кухни всего 10 м². Или хотели собственную гардеробную, а в проекте этого не предусмотрено. Или предусмотрено, но нет другого пункта. При постройке дома по типовому проекту приходится расставлять приоритеты и выбирать, от чего отказаться. В проекте, созданном на заказ, архитектор учтет все детали.
ЧТО ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ
Ответ зависит от личных предпочтений. Если важна уникальность и полная индивидуализация дома, и человек готов вложить больше времени и финансовых ресурсов, то индивидуальный проект – подходящий вариант. Это возможность создать дом мечты, который будет строиться под вас, отражать ваш вкус, а помещения в доме будут такими, как захотите.
Если нужен более простой и быстрый путь, а бюджет ограничен, то подойдет типовой проект. Он выигрывает в удобстве и доступности, позволяет избежать сложной процедуры проектирования.
В обоих случаях важно выбрать надежную строительную компанию. MaturHouse имеет большой опыт постройки загородных домов. Мы строим дома по типовым проектам в Уфе, например, популярные барнхаусы и коттеджи в стиле хай-тек, а также разрабатываем индивидуальные проекты. MaturHouse реализует ваши идеи и построит дом, о котором вы мечтали.
И типовые, и индивидуальные проекты имеют преимущества и недостатки. Выбирайте решение, которое будет лучше для вашей семьи. Ведь главное, что дом должен стать местом, где вы будете счастливо и комфортно жить.
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